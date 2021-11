A16, incidente a Monteforte Irpino, autoarticolato urta contro le barriere protettive

Alle ore 12’35 di oggi 4 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 37,300 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autoarticolato. Alla guida del pesante automezzo proveniente da Napoli e diretto a Lecce, che non trasportava nulla, un uomo di origini albanesi di 43 anni, il quale oltre un forte spavento non ha subito grosse conseguenze. Il veicolo è stato rimosso liberando la carreggiata in direzione SUD, che rimaneva chiusa durante le operazioni di soccorso.

