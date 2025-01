A Pomigliano domani sabato 18 gennaio ore 17 la presentazione della mostra personale di Armando Picone

Sarà inaugurata oggi 17 gennaio 2025 – con vernissage sabato 18 gennaio alle ore 17 – presso la prestigiosa “Sala delle Capriate” dell’ex Antica Distilleria in via Roma, 281 a Pomigliano d’Arco, la mostra personale di Armando Picone “Liriche di Colori: Paesaggi e Visioni”, con la curatela della professoressa Margherita Romano, vicepresidente della “Fondazione Officina delle Culture di Pomigliano d’Arco”, l’allestimento a cura di Rosanna Iossa ed il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Città Metropolitana di Napoli. La mostra rientra nel cartellone di eventi culturali invernali a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pomigliano. Alla presentazione ufficiale, prevista per domani sabato 18 gennaio alle ore 17, parteciperanno Raffaele Russo, Sindaco di Pomigliano d’Arco, Domenico Leone, Vicesindaco di Pomigliano d’Arco, Giovanni Russo, Assessore alla Cultura di Pomigliano d’Arco, Elvira Romano, Assessore al Patrimonio e Fondazioni di Pomigliano d’Arco, Marianna Manna, Assessore al Lavoro e Commercio di Pomigliano d’Arco e Maria Rosaria Toscano, Assessore all’Ambiente di Pomigliano d’Arco. Saranno presente gli studenti di alcune scuole superiori del territorio. L’evento di presentazione della mostra andrà in onda in diretta sui canali social di “Pomigliano Live”.

“Questa mostra – sottolinea Giovanni Russo, Assessore alla Cultura di Pomigliano d’Arco – rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità, un’occasione per immergersi nella bellezza e nella profondità dell’arte di Armando Picone, un artista capace di trasformare i paesaggi in emozioni visive. ‘Liriche di Colori: Paesaggi e Visioni’ non è solo un viaggio artistico, ma anche un invito a riscoprire il legame profondo tra cultura, territorio e identità. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere eventi come questo, che arricchiscono il nostro cartellone culturale e contribuiscono a fare di Pomigliano d’Arco un punto di riferimento per l’arte e la creatività.”

Armando Picone, 79 anni, espone 22 quadri realizzati con diverse tecniche pittoriche. Artista dalla solida formazione e dalla carriera variegata. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico, ha perfezionato le sue competenze all’Accademia delle Belle Arti di Napoli, una delle istituzioni più prestigiose d’Italia. La sua arte, ricca di espressione e tecniche diverse, spazia dall’olio su tela al disegno a china, evidenziando una profonda sensibilità per i paesaggi, siano essi urbani o naturali. Un tratto distintivo della sua produzione pittorica è il continuo mutare dei soggetti rappresentati, influenzati dai luoghi in cui ha vissuto nel corso degli anni. Ogni città, paese o ambiente attraversato da Picone lascia un segno indelebile nelle sue opere, riflettendo il suo legame con i colori, le atmosfere e le peculiarità dei luoghi. Attraverso questa evoluzione stilistica e tematica, dimostra una capacità unica di dialogare con il mondo circostante, catturandone l’essenza e restituendola su tela con un tocco personale e universale al tempo stesso. Le sue opere riflettono una sensibilità artistica profonda, capace di coniugare la tradizione pittorica con una spiccata capacità di adattamento stilistico. La sua produzione, che spazia tra olio su tela e disegni a china su carta e papiro, rivela una versatilità tecnica e una particolare attenzione ai dettagli, sia nella rappresentazione dei paesaggi urbani che in quelli naturali.

All’evento hanno collaborato: Totò Caprioli, ideatore e patron de “I Nostri Miti” Festival Teatrale, il fotografo Pasquale Toscano “Bosk”, il Video Designer-Maker, Luca Francesco Rea, Salvatore De Falco di “Pomigliano Live”, Nicola Manna, Presidente della ProLoco di Pomigliano d’Arco.