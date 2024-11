Il “Natale Piccirill” organizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” e dalla Pro Loco di Sirignano

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” – plesso di Sirignano, in collaborazione con la Pro Loco S. Andrea A. di Sirignano, ha organizzato il 28 novembre, presso i locali della scuola primaria e dell’infanzia in via D. Acierno a Sirignano, il “Natale Piccirill”.

Questa tradizione, che vanta quasi un secolo di storia, è profondamente radicata e sentita dalla comunità sirignanese, essendo strettamente legata al patrono del paese, S. Andrea A. La scuola e la Pro Loco, con l’intento di promuovere e valorizzare la cultura popolare del territorio, hanno messo in scena, con la partecipazione degli alunni dei tre gradi di istruzione, una drammatizzazione che racconta le origini di questa storia folcloristica, ormai conosciuta anche a livello regionale.

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle terze della scuola secondaria di primo grado si sono impegnati in una breve rappresentazione teatrale che riassumeva le radici storiche del “Natale Piccirill” e il canto musicato dell’inno a S. Andrea, risalente alla fine dell’Ottocento. I bambini dell’infanzia, partendo dal loro istituto, hanno simbolicamente trasportato sulle spalle piccole fascine, che sono poi state accatastate nello spazio antistante la palestra per simulare l’accensione di un falò. Contemporaneamente, altri alunni hanno intonato la filastrocca del “Pizzicantò”, evocando anche la piramide umana che un tempo si formava attorno al fuoco come simbolo di forza e potenza virile.

La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale: la Pro Loco ha deliziato i presenti con un piatto tipico della tradizione culinaria sirignanese. Le volontarie dell’associazione hanno infatti preparato e offerto ai convenuti un gustoso piatto di linguine con noci e alici, apprezzato da tutti i partecipanti.