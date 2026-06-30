Il dolore di un addio doppio: “Bimba e Bimbo insieme sul Ponte dell’Arcobaleno, il cuore si è spezzato due volte”

C’è un dolore che solo chi ha condiviso la propria vita con un animale può comprendere fino in fondo. È quello raccontato da una donna del Baianese che, nel giro di appena diciotto giorni, ha dovuto salutare i suoi due inseparabili compagni di vita: Bimba, una cagnolina, e Bimbo, un gatto.

Quindici anni trascorsi insieme, tra affetto, giochi e una quotidianità fatta di piccoli gesti che oggi lasciano un silenzio assordante.

Nel suo toccante messaggio, la proprietaria racconta un legame raro e speciale: un cane e un gatto che vivevano come madre e figlio, dormivano uno accanto all’altra, mangiavano dalle rispettive ciotole e condividevano ogni momento della giornata.

«Siete arrivati insieme nella mia vita e insieme siete andati via. Mi avete lasciata sola», scrive con profonda commozione.

Ricorda Bimbo come un gatto affettuoso, amante delle coccole, ma anche vivace e dispettoso, capace di “vendicarsi” con piccoli colpetti di zampa quando qualcosa non andava come voleva lui. Un carattere unico che ha reso ancora più speciale il tempo trascorso insieme.

Particolarmente intenso il ricordo degli ultimi istanti di vita del suo amato gatto.

«Te ne sei andato in punta di piedi tra le nostre braccia, guardandoci negli occhi. È in quel momento che il mio cuore si è spezzato di nuovo.»

Parole che raccontano un dolore profondo, ma anche la gratitudine per l’amore ricevuto da due animali che hanno saputo riempire la casa di gioia e regalare un affetto puro, sincero e incondizionato.

Nel suo messaggio c’è spazio anche per una riflessione rivolta a chi non ha mai avuto la fortuna di condividere la propria vita con un animale.

L’appello è semplice ma significativo: avere rispetto per tutti gli animali, soprattutto quelli randagi, lasciando in questi giorni di caldo intenso una ciotola d’acqua e qualche crocchetta.

«Gli animali sono eterni bambini e avranno sempre bisogno di esseri umani che si prendano cura di loro.»

Un messaggio che va oltre il dolore personale e diventa un invito alla sensibilità e all’amore verso tutte le creature, con la speranza che, da qualche parte, Bimba e Bimbo abbiano ripreso a correre insieme, felici, nel grande prato del Ponte dell’Arcobaleno.