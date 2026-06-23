Tufino, nasce il Centro Residenziale per persone con disabilità: presentazione del progetto “Uniti oltre lo sguardo”

TUFINO – Un importante passo avanti verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità sarà compiuto venerdì 26 giugno 2026, quando a Tufino verrà presentato ufficialmente il nuovo Centro Residenziale per persone con disabilità, realizzato nell’ambito del progetto “Uniti oltre lo sguardo”.

L’iniziativa, finanziata attraverso il PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 1.2, è finalizzata a promuovere percorsi di vita indipendente e inclusione sociale per persone con disabilità, attraverso la realizzazione di due appartamenti in regime di cohousing sociale.

L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 presso la struttura situata in Via Palazzo dei Conti n. 131, dove cittadini, associazioni e istituzioni potranno conoscere da vicino il progetto e le opportunità offerte dal nuovo servizio.

Il centro nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale e l’integrazione nella comunità, grazie a un modello innovativo che prevede assistenza qualificata e percorsi personalizzati. Tra i servizi garantiti figurano il supporto a distanza con monitoraggio continuo e assistenza da remoto 24 ore su 24, la presenza di educatori e professionisti specializzati e attività finalizzate allo sviluppo delle competenze relazionali e dell’autonomia quotidiana.

L’iniziativa vede il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ambito Sociale N23, del Comune di Tufino, dell’associazione “ACLI Cicciano Don Peppe Diana, in una sinergia istituzionale che punta a costruire nuove opportunità di inclusione per le persone più fragili.

La presentazione rappresenterà un momento significativo per il territorio, chiamato a sostenere un progetto che mette al centro la dignità, l’autonomia e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.