Violento temporale a Torre Annunziata: auto intrappolata nell’acqua, interviene la Guardia Agroforestale Italiana

TORRE ANNUNZIATA – Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Torre Annunziata, dove un violento temporale ha provocato allagamenti e disagi alla circolazione in diverse zone della città.

Tra gli episodi più significativi, un’autovettura è rimasta bloccata in un sottopasso completamente invaso dall’acqua, come testimoniano le immagini scattate sul posto. Il livello dell’acqua ha rapidamente sommerso gran parte del veicolo, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Determinante l’azione della Guardia Agroforestale Italiana, che ha operato tempestivamente sul luogo dell’emergenza. Il personale ha immediatamente allertato i soccorsi competenti e si è accertato che non vi fossero persone ferite o in pericolo, seguendo le procedure previste dai protocolli di sicurezza.

Le operazioni sono state coordinate dal responsabile locale Antonio Nappi, che ha monitorato la situazione e collaborato con le autorità per garantire la sicurezza dell’area interessata dall’allagamento.

L’ondata di maltempo che ha colpito la zona ha causato notevoli difficoltà alla viabilità, con strade trasformate in veri e propri torrenti nel giro di pochi minuti. Ancora una volta, l’episodio evidenzia l’importanza della prevenzione e della prudenza durante gli eventi meteorologici estremi.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si registrano feriti. Restano tuttavia i danni causati dall’allagamento e i disagi per gli automobilisti coinvolti.