Prende il via il torneo di tennis dell’Ordine degli architetti di Napoli

Anche quest’anno torna il Torneo di Tennis degli Architetti di Napoli e Provincia, un appuntamento che ormai è più di una semplice competizione: è un’occasione per unire sport, passione e professione in un mix perfetto di agonismo e convivialità. Il motto “Tra sport e professione” non è solo uno slogan, ma la filosofia che guida questo evento, dove la sfida non è solo tra le linee del campo, ma anche nello scambio di idee e opportunità tra colleghi. Ieri sono state presentate le nuove magliette della competizione che terminerà a luglio.

A orchestrare il tutto l’architetto Giovanni Balzano, affiancato dal tesoriere dell’Ordine Antonio Cerbone. La loro missione? Trasformare il torneo in un’esperienza indimenticabile, curando ogni dettaglio: dalle iscrizioni agli sponsor, dalle magliette ai gadget esclusivi per i partecipanti.

Tra i protagonisti in campo non poteva mancare il presidente dell’Ordine Lorenzo Capobianco. A finanziare il torneo sponsor di prestigio, sia del settore tecnico che di quello edile e architettonico. Mapei, storico riferimento per l’innovazione nei materiali, poi Domus Lumina, GeCa Costruzioni, Stargrups, CVarck Architettura in Volo, E Planet e Lucky16. Non solo supporto economico, ma un contributo concreto nel rafforzare il legame tra sport e professione.

L’evento è una rara occasione per gli architetti napoletani di mettere da parte per un attimo i cantieri e le scrivanie e ritrovarsi in un contesto di pura passione e sana competizione. L’appuntamento è fissato presso ASD Sporting Fontana, in via Amanti 840, Terzigno (NA), dove, come ogni anno, i tennisti architetti all’ombra del Vesuvio daranno il meglio di sé tra gioco e magari anche qualche progetto futuro discusso tra un cambio di campo e l’altro.