POLLENA TROCCHIA (NA). Il giro d’Italia 2023 attraverserà il centro cittadino

l Giro d’Italia 2023 passerà anche per Pollena Trocchia. A dare la buona notizia il sindaco Carlo Esposito: la tappa numero 6 della prossima edizione del Giro d’Italia di ciclismo, con partenza ed arrivo a Napoli, attraverserà anche il centro cittadino del comune vesuviano. «Si tratta di una tappa che parte e arriva a Napoli, ma che abbraccia tutto il vesuviano per poi raggiungere la Costiera Amalfitana, aderendo così alla proposta avanzata dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e dal Polo Turistico Locale del Vesuviano Interno, di cui anche il nostro comune fa parte» ha detto Carlo Esposito, sottolineando come «la tappa attraverserà anche il centro cittadino di Pollena Trocchia anche se, in un primo momento, il percorso avrebbe dovuto solo sfiorare la nostra cittadina, attraversando via Garibaldi. Ma nell’ultima riunione aperta ai rappresentanti istituzionali dei comuni toccati dalla tappa ho proposto di evitare la vecchia statale 268, anche per via del percorso accidentato, e di uscire invece dalla superstrada proprio nel nostro comune, attraversandone il centro cittadino. La notizia ufficiale è di queste ore: con una nota della Città Metropolitana di Napoli ci è stato comunicato che la nostra proposta è stata accolta» ha detto ancora la fascia tricolore di Pollena Trocchia. Grazie alla caparbietà dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Esposito, dunque, il percorso della tappa inizialmente stabilito è stato modificato: la carovana rosa imboccata la superstrada a Napoli in via Argine uscirà proprio a Pollena Trocchia, attraversando poi via Cimitero, via Dante Alighieri, piazza Amodio, corso Umberto, piazza Donizetti, via Fusco, piazza Domenico Vecchione, via Roma, piazza Capece Minutolo e via Stefano Trinchera. Il percorso proseguirà quindi in direzione di Sant’Anastasia. «Un grandissimo risultato, di cui va dato atto al sindaco Manfredi e al Polo Turistico Locale, oltre che alla caparbietà di questa Amministrazione. È una grandissima occasione di visibilità per Pollena Trocchia: ci attende una bellissima giornata di sport, di cui non posso che essere entusiasta» ha concluso il sindaco Esposito.