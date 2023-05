Petruro di Forino ( Av): Lunedì 8 Maggio si rinnoverà la “Juta al Monte Faliesi” in devozione all’ Arcangelo San Michele

L’Otto maggio per i fedeli di Petruro ,Contrada e Forino è da secoli il giorno della salita al Monte Faliesi per rendere omaggio all’ Arcangelo Celeste San Michele . Dalle prime luci dell’ alba infatti, persone ricolme di profonda devozione iniziano l’ ascesa al Sacro Monte fino a raggiungere in cima il vetusto Santuario , l’antica grotta longobarda scavata nella roccia a devozione ed in ringraziamento della vittoriosa battaglia dei guerrieri Longobardi contro i Bizantini, nella cruenta ” Battaglia di Forino del 663 d.C. in cui quasi 20.000 combattenti perirono in questo storico ben riportato da Paolo Diacono nella sua “Historia Longobardorum”.

Anche lunedi 8 maggio, nulla e niente fermerà i pellegrini, arcigni a rimembrare nei ritmi di festa, nei canti ,nei balli nelle preghiere, l’Arcangelo Michele. Una grande devozione comprensibilmente forte , accanita, visto che la cima del Monte e’ per la precisione a 900 metri di altitudine , in un sentiero che può essere percorso soltanto a piedi , dove uno spettacolo mozzafiato ridona al Pellegrino , persi momenti di ascesi e paesaggi naturalistici di una bellezza ineguagliabile.

Un’ora di cammino inerpicandosi per il Monte Faliesi dove si attraversano faggi, ginestre, castagni, piccole cappelle scavate nella roccia. E piu’ sopra, verso la cima, le due mulattiere che provengono dai due versanti di Forino e Contrada: da qui salgono al santuario le due statue di San Michele Arcangelo “di Petruro e di Contrada” portate a spalla dalle rispettive parrocchie che si incontrano sul monte, tra la grotta dei Longobardi e il crocifisso illuminato, dove un piccolo e semplice santuario dedicato al culto dell’Arcangelo attende lo stanco pellegrino per il meritato ristoro. Si prega , suonano le campane in mezzo ai narcisi bianchi. Possiamo davvero dire, un’altra juta, simile, ma non uguale a quella in onore di Mamma Schiavona, che come tanti riti di devozione racchiude in se storie e leggende, magia e mito, fede e folclore in “un’arcana” celebrazione secolare cominciata con i guerrieri longobardi, proseguita da contadini e taglialegna che erano di casa sul Faliesi, e portata avanti oggi da devoti a San Michele, ma anche da curiosi camminatori che aspettano il giorno della festa per andare a vedere dove si incontrano ancora l’ antico ed il contemporaneo. Daniele Biondi