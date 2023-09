Palma Campania – In Vico Veritas successo per la prima serata e stasera si replica.

“In Vico Veritas edizione 2023″ ha preso il via ieri sera con il taglio del nastro.

La manifestazione richiama sempre migliaia di persone che si riversano nei vicoli e vicoletti del suggestivo borgo di”Vico” quartiere di Palma Campania.

Si possono degustare squisiti piatti della cucina casereccia: pasta e fagioli, spaghetti con noci, patatine fritte, pizza fritta, caciocavallo impiccato, fritture varie, panini, dolci, frutta e bibite ovviamente accompagnando il pasto con un ottimo bicchiere di vino. Ci si diverte ascoltando musica dal vivo e cimentandosi in danze popolari.

Tanti sono i giovani che si stanno impegnando per l’ottima riuscita dell’evento, un plauso va a tutti gli chef e pasticcieri che con cura ed attenzione preparano i gustosi manicaretti.

La prima serata ha avuto un notevole successo e stasera si replicherà e da Carbonara sarà attivo il servizio navetta.

(L.C.)