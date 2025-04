NAPOLI, PASQUA SOCIALE ALLA 10^ EDIZIONE DEL PARTY DEL SORRISO DEDICATO AI RAGAZZI SPECIALI

di Gennaro Savio

Sono stati i ragazzi speciali protagonisti in assoluto della decima edizione del Party del Sorriso tenutosi a Napoli nella stupenda e suggestiva cornice di Villa Domi. Ideato e condotto da Angelo Iannelli per l’occasione coadiuvato dalle presentatrici Edda Cioffi ed Emanuela Gambardella e le Miss Lucia Schiettino, Francesca Nastro e Ludovica Cerracchio, il Party del Sorriso è diventato da tempo l’evento dell’anno della solidarietà nella città partenopea e a cui hanno preso parte tantissimi esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Vari sono stati i rappresentanti di associazioni di ciechi e sordomuti che hanno presenziato. E a tal proposito è stata toccante l’esibizione canora eseguita con la lingua dei segni. Durante la serata oltre alla presentazione de “I Percorsi D’arte” con esposte le opere degli artisti Claudio Torino, Catello Zanca e Marcello Eraldi, ci sono state apprezzate sfilate di moda con un sentito omaggio a tutte le donne vittime di violenza. Donne protagoniste anche nella danza del ventre magistralmente eseguita da “Zaalima”. Tanti i cantanti e gli attori che hanno preso parte alla Kermesse tra cui Lucia Cassini, Antonello e Carlo Cuomo e il maestro Pino Mauro, icona della musica napoletana nel mondo e vincitore del Premio Anima d’Oro, che si è detto entusiasta di partecipare a questa edizione del Party del Sorriso anche perché era il compleanno di Angelo Iannelli. Durante l’esibizione dei ragazzi speciali, Pino Mauro si è alzato dalla sedia e li ha raggiunti per abbracciarli uno ad uno e sottolineare che in un’epoca dove ovunque prevale la cattiveria, questi ragazzi rappresentano l’umanità nel mondo.

Dopo le esibizioni di cantanti ed artisti che hanno scritto la storia artistica di Napoli, largo alle nuove leve della canzone partenopea come Miriam Rigione, Emanuele Matrullo, Gianluca Zeffiro e Ciro Marra. La straordinaria serata di solidarietà a cui hanno preso parte anche volti noti di trasmissioni televisive di Rai e Mediaset e durante la quale i convenuti hanno potuto gustare le leccornie della cucina napoletana, si è conclusa con un brindisi per festeggiare il compleanno di Angelo Iannelli da tutti riconosciuto quale re del sorriso e star del sociale che al termine della straordinaria serata ha espresso tutta la sua felicità per la riuscita della decima edizione del Party del Sorriso.

TUTTI I PROTAGONISTI DI UNA SERATA INDIMENTICABILE TRASCORSA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’

Davvero tanta la bellezza presente in Villa Domi con la Miss Grand International Italy Mascotte Sabina Faccadio e le miss Adriana Graziano e Maria Pirozzi. Suggestiva la sfilata di costumi da mare indossati da bellissime modelle del brand “Te Quero Mucho Pasqua”. Presenti gli stilisti Patrizia Lieto, Salvatore Fiorentino, Maria Rosaria Venditti e Marianna del Sorbo. Applausi per la nota cantante Lucia Cassini che ha proposto il suo brano di successo “Balla Concetta” mentre ha suscitato emozioni nei presenti l’esibizione canora di Antonello e Carlo Cuomo che nella loro performance hanno coinvolto anche ragazzi speciali. Sensuale e travolgente è stata la danza del ventre eseguita da “Zaalima” a cui è seguita l’esibizione dei talentuosi cantanti come Ciro Marra ed Emanuele Matrullo, vincitore del Festival Le Voci di Napoli, del cantante Gianluca Zeffiro che ha presentato il suo ultimo brano e della miss e cantante Miriam Rigione che a voce nuda ha incantato il folto pubblico. Finale da brividi con la paranza di musica popolare Vesuvius applauditissima e coinvolgente e per cui hanno ballato anche tutti “i ragazzi speciali” presenti in sala. Si è trattato davvero di una super Festa a cui hanno partecipato diversi volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dell’arte, della bellezza e del sociale.

Della nota serie televisiva Rai “ Mare Fuori” era presente Luna, ma erano tanti anche i protagonisti di importanti programmi Mediaset, come Grande Fratello, tra cui Paulinio Ascanjo, la modella Donatella Zaccagnini Romito e diversi volti della tv nazionale come il tenore Mattew Lamberti accompagnato dal pianista Lorenzo Savarese e gli artisti: Gino Accardo, Roberto Minini, sosia ufficiale di Bona Vox, Rosario Penza, Massimo Curcio, Felice Ciccone, Ugo Autori, Annabella Amoretti, Maria Pirozzi, Elena Liguori e tanti altri. Il Party del Sorriso pone da sempre Napoli Capitale del Sociale e delle Eccellenze. E a tal proposito Partner della maestosa kermesse sono stati: Golden Line abiti da lavoro, Aliperti Costruzione, Cad, Futura Service, Sefa Sud, Claudio de Martino Coiffeur, Make Up Viola Beauty Center, Monilia idea Preziosa, Angelo De Falco Gioielli, Ortopedia Meridionale famiglia Zungri e Gicar Auto.

Durante la serata sono stati presentati “I Percorsi D’arte” con l’esposizione delle opere degli artisti Claudio Torino, Catello Zanca e Marcello Eraldi. I partecipanti si sono deliziati con le eccellenze gastronomiche selezionate per l’occasione: Arfe’ Antonio Gastronomia, Lattoneria Sorrentina, Sapori di Napoli, Vini Carannante, Vini Matrone, Caffe’ Dangelo, l’angolo della Pizza con la cucina modalità food truck e il pomodoro Torrente, farina mulino Caputo, mozzarella caseificio Orchidea, Birrificio Magifra, acqua ionizzata, il finissimo liquore Baba’ Re, Cioccolata Todisco, confetti trio Bon Bon di Rastiello Vincenzo. Per la pasticceria c’erano Cuore di Sfogliatella di Antonio Ferrieri, Ugo Mignone e Raffaele Capparelli che hanno distribuito dolci a volontà e le prelibatezze di Villa Domi. A completare l’opera Accendi un Sogno Group. Presenti le telecamere di Bla, Bla, Bla, Napoflix, TeleUniverso, Tv Flegrea , Dgphoto Art, Nano Tv e Tele Blu. Diversi i fotografi come Umberto Raia, Roberto Jandolo ,Alessandro Perrotta, Stefano Chiavarini, Vincenzo Burrone, Arturo Ciotola, Raffaele Evangelista, Antonio Vitale, Bruno Fontanarosa e Marcello Eraldi e tanti altri. Alla consolle Sasà Giglio.