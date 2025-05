La Champions parla ancora “made in Iaco Group”: orgoglio di Mugnano del Cardinale

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – La Champions League parla ancora una volta irpino, anzi, “made in Iacogroup”, ed è motivo di orgoglio per tutto il Mandamento baianese. L’azienda Iaco Group, il cui patron è originario di Mugnano del Cardinale, si conferma protagonista nel dietro le quinte dei grandi eventi sportivi internazionali, portando ancora una volta la sua firma nell’organizzazione e nella logistica della finale della massima competizione calcistica europea.

Presente in tutti i maggiori appuntamenti UEFA degli ultimi anni, Iaco Group ha curato anche per questa edizione 2025 diversi aspetti chiave dell’organizzazione: dalla gestione logistica degli ospiti VIP, all’allestimento degli spazi hospitality, fino alla gestione dei servizi legati alla comunicazione e alla sicurezza.

Un risultato frutto di competenza, affidabilità e passione, che porta alto il nome di Mugnano del Cardinale nei contesti più prestigiosi del calcio mondiale.

Un’altra dimostrazione che anche dalle realtà di provincia possono nascere eccellenze che brillano su scala globale, con professionalità riconosciute e apprezzate ovunque.

Una soddisfazione non solo per l’azienda guidata dalla famiglia Iacolino, ma anche per l’intero territorio irpino che, attraverso queste esperienze, dimostra di saper esportare talento e visione oltre ogni confine.