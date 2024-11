IX Strabaiano: Sport, Cultura e Territorio tra Baiano e Avella

Domenica 17 novembre 2024, alle ore 9.00, i comuni di Baiano e Avella ospiteranno la IX edizione della “Strabaiano”, una gara podistica regionale dedicata alla memoria di Nico Guerriero. L’evento, organizzato dall’A.S.D. Baiano Runners, gode del patrocinio del Comune di Baiano, della collaborazione della Pro Loco Baiano e del supporto del CONI e dell’OPES, consolidandosi come un appuntamento di rilevanza sportiva e culturale per il territorio.

Un Percorso Attraverso Storia e Cultura Locale

La Strabaiano offre un percorso che non è solo un tracciato sportivo, ma un vero viaggio tra le meraviglie storiche e paesaggistiche della zona. La partenza da Piazza F. Napolitano di Baiano dà il via a un itinerario che attraversa alcune delle aree più rappresentative di Baiano e Avella, inclusa Via Anfiteatro, dove i partecipanti potranno ammirare l’Anfiteatro Romano di Avella, una splendida testimonianza della storia romana del I secolo d.C.

Un ulteriore elemento simbolico sarà l’Eremo di Gesù e Maria, che, sebbene non direttamente attraversato dal percorso per la sua posizione elevata sulle colline, sembrerà “osservare” la gara dall’alto, come un custode silenzioso dell’evento. Questo antico luogo di pellegrinaggio rappresenta l’anima spirituale del territorio, aggiungendo una dimensione di pace e introspezione alla manifestazione.

Il Percorso della Gara

Dopo la partenza da Piazza F. Napolitano, gli atleti percorreranno Via Marconi, Via Lippiello e altre strade provinciali che collegano Baiano ad Avella, toccando anche Via dei Mulini e passando accanto all’Anfiteatro Romano. Al ritorno, il percorso attraversa Via Scafuri e Corso Garibaldi, il cuore pulsante della comunità, e prosegue lungo Via Gramsci e Via Di Vittorio. Questo itinerario sarà ripetuto una seconda volta, concludendosi infine nella piazza di partenza, offrendo a residenti e visitatori l’occasione di assistere a un evento che fonde sport e cultura.

Sicurezza e Collaborazione della Comunità

Per garantire la sicurezza degli atleti e il buon andamento della gara, le strade coinvolte nel percorso saranno chiuse temporaneamente al traffico dalle ore 9.00 fino al passaggio dell’ultimo concorrente, previsto intorno alle 10.30. L’organizzazione, con il patrocinio del Comune di Baiano, invita tutti i cittadini alla collaborazione, riducendo l’uso delle auto durante le ore della gara. Questa chiusura temporanea rappresenta un piccolo sacrificio per un grande evento che valorizza il territorio e promuove la coesione della comunità.

Una Festa di Sport e Tradizione

La Strabaiano, con il supporto di CONI e OPES e il coinvolgimento della Pro Loco Baiano, è più di una competizione sportiva: è un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio di Baiano e Avella. Monumenti come l’Anfiteatro Romano e l’Eremo di Gesù e Maria conferiscono un valore unico a questa manifestazione, rendendola un evento in cui la storia, la spiritualità e lo spirito sportivo si fondono. Gli atleti, percorrendo queste strade storiche, coloreranno il territorio in una festa che abbraccia cittadini, appassionati di sport e visitatori.

La IX edizione della Strabaiano è un appuntamento imperdibile, sostenuto dal Comune di Baiano, dalla Pro Loco, dal CONI e dall’OPES. Questo evento incarna lo spirito del territorio, celebrando non solo l’agonismo sportivo, ma anche la bellezza e la storia di Baiano e Avella. Il 17 novembre, le strade si animeranno di energia, storia e colori, trasformando la gara in una vera e propria celebrazione della comunità e della cultura locale.