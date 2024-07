Illuminare la casa è più semplice se segui questi consigli

Quando ci si dedica alla scelta dei dispositivi da usare per illuminare i locali della propria abitazione, è fondamentale prestare la massima attenzione a tanti aspetti. Per esempio, è opportuno cercare di evitare luci che abbiano una eccessiva intensità, dato che potrebbero risultare abbaglianti. Inoltre, va tenuto presente che ogni momento della giornata e ogni ambiente necessitano di una intensità di luce ben precisa: un aspetto che va a influire sull’umore e di conseguenza sul bioritmo personale. La scelta degli elementi illuminanti va effettuata anche in virtù delle tonalità cromatiche che caratterizzano il resto dell’arredamento e le pareti: i colori, infatti, restituiscono la luce in maniera differente. Le luci indirette e le abat jour sono sempre dei validi alleati a cui far riferimento in caso di dubbi.

Dove trovare i prodotti migliori per l’illuminazione

Certo, è bene avere in mente gli obiettivi da conseguire, e una sorta di piano di azione da rispettare. Per esempio in qualunque stanza è bene cercare di non mettere un numero eccessivo di punti luce, dal momento che una situazione di questo tipo potrebbe distrarre e deconcentrare. Inoltre, con troppi punti luce gli spazi rischiano di apparire meno ampi: ovviamente è solo una questione di percezione, ma si tratta di un dettaglio da non trascurare. Equilibrio è la parola d'ordine da rispettare, in modo che le diverse luci siano ben bilanciate le une con le altre.

Le luci necessarie per la stanza da letto e la cameretta dei bambini

Le camere da letto – sia quelle degli adulti che quelle dei bambini – sono ambienti che richiedono una particolare attenzione quando si sceglie l’illuminazione. Si tratta di stanze della casa che hanno bisogno di più punti di luce: anche per questo motivo il suggerimento è quello di propendere per un’illuminazione generale che sia garantita da un lampadario a sospensione collocato in posizione centrale. Una lampada posizionata sul comodino o un’abat jour, invece, possono tornare utili per leggere. Per quanto riguarda la stanzetta dei bambini, bisogna riuscire a dar vita a un ambiente che garantisca il massimo del comfort senza risultare troppo sobrio. Una lampada con una forma particolare – un super eroe o un animale – può essere una buona idea in tal senso.

Come si illumina il bagno

E il bagno come deve essere illuminato? Stiamo parlando dell’ambiente della casa in cui ci si prepara prima di uscire, ma anche del posto in cui ci si prende cura di sé e del proprio corpo. Quindi ciò di cui si ha bisogno è un’illuminazione che sia di qualità, con luci che illuminano in maniera adeguata lo specchio: è indispensabile per le donne che si truccano, ma anche per gli uomini che si fanno la barba. L’illuminazione del bagno può, inoltre, essere completata e valorizzata da alcune applique e da una plafoniera.

Quali luci servono in cucina

Ci spostiamo a questo punto in cucina, un ambiente dove è indispensabile poter contare su un’illuminazione ottimale anche per non correre il rischio di farsi male quando si preparano le pietanze e si usano utensili potenzialmente pericolosi come i coltelli. Un’illuminazione non adeguata, in effetti, può perfino essere una causa indiretta di incidenti domestici: non va sottovalutata. Ovviamente un lampadario garantisce l’arrivo della luce dal soffitto, ma per evitare la presenza di zone d’ombra è auspicabile ricorrere anche a faretti e plafoniere. Importante, infine, è la luce funzionale da collocare sotto i pensili, sotto forma di faretti o di strisce a led.

La zona giorno

Concludiamo questa serie di consigli con la zona living, vale a dire l’ambiente della casa in cui si trascorrere la maggior parte del tempo (da svegli, almeno) e quella, dunque, in cui ci si dedica a una grande varietà di attività. È proprio questa la ragione per la quale non si può fare a meno di più punti luce, cominciando naturalmente da un lampadario da soffitto che metta a disposizione una luce importante per un ambiente accogliente. Di fianco al divano, invece, è bene pensare di collocare una lampada da terra, da sfruttare per leggere un buon libro.