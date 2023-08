Il castello ducale di Bisaccia oggi alle 18.00 ospiterà un evento da non perdere. Il Professore Paolo Saggese presenterà in quella location “LA SCUOLA E LA “QUESTIONE MERIDIONALE”, dopo le altre tappe in vari comuni irpini.

Interverranno il dottor Ettore Barra, edizioni Il Terebinto, lo studioso Amato Michele Iuliano, lo scrittore Pasquale Gallicchio.