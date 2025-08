Alta Irpinia, in campo la Comunità Montana contro gli incendi: 40 operatori e 8 mezzi per presidiare 740 km² di territorio

CALITRI (AV) – L’emergenza incendi boschivi trova una risposta concreta nell’Alta Irpinia, dove la Comunità Montana guidata dal Presidente Amado Delli Gatti rafforza il proprio presidio ambientale con 40 operatori specializzati e 8 mezzi antincendio, pronti a intervenire su un’area vastissima: oltre 740 chilometri quadrati.

Grazie alla finalizzazione di un bando della Protezione Civile Regionale, sono stati acquisiti 4 nuovi veicoli tecnologicamente avanzati che si aggiungono alle autobotti già in dotazione, migliorando in modo decisivo la capacità operativa dell’ente. Una dotazione che permette ora di sorvegliare attivamente il territorio, andando oltre la semplice gestione delle emergenze.

“Siamo pronti a scrivere una nuova pagina – dichiara il presidente Delli Gatti – rilanciando le funzioni fondamentali assegnate al nostro centro e mettendo in campo un lavoro costante, capillare e professionale”.

Un presidio organizzato, operativo su quattro sedi

Le squadre AIB (Antincendio Boschivo) sono operative su quattro basi logistiche a Calitri, Aquilonia, Guardia Lombardi e Lioni, con turni giornalieri dalle 8 alle 20. Gli operatori sono distribuiti in 30 squadre su 17 cantieri, supportate da 10 squadre mobili con mezzi. Solo negli ultimi mesi, hanno già domato quattro incendi, uno dei quali particolarmente pericoloso per una pineta.

Un piano strategico tra prevenzione e intervento

Non solo spegnimento: il piano dell’ente mira a potenziare la prevenzione attiva, lavorando in collaborazione con i 16 Comuni del comprensorio per attività di sensibilizzazione, specialmente in occasione di festività e ricorrenze ad alto rischio.

Il personale è stato formato dalla Protezione Civile e comprende due DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento), figure chiave incaricate di coordinare le azioni sul campo. La sala radio interna consente il coordinamento in tempo reale con la Protezione Civile e altre autorità competenti.

“I nostri DOS rappresentano la garanzia della qualità e della tempestività degli interventi – spiega Delli Gatti – e non ci fermiamo alle emergenze: siamo attivi anche fuori orario per supportare le comunità”.

Un modello per la gestione ambientale integrata

L’azione dell’ente non si ferma all’antincendio: gli operatori sono coinvolti anche in attività di manutenzione ambientale, pulizia dei valloni, prevenzione del rischio idrogeologico e mappatura delle fonti idriche. Questo approccio integrato si sta rivelando un modello per tutta la Regione Campania.

“Stiamo costruendo un presidio solido e articolato – conclude Delli Gatti –. I fenomeni climatici estremi richiedono risposte strutturate. I nostri uomini e mezzi rappresentano un anello fondamentale nella catena della protezione ambientale”.

Contatti e segnalazioni

Per segnalare incendi o situazioni di pericolo, oltre al numero verde regionale 800.232525, i cittadini possono contattare direttamente la Comunità Montana Alta Irpinia al numero 0827.34408.