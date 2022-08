Violazione dei sistemi informatici Arpac, ma le attività proseguono regolarmente

Si comunica che, in data 16 agosto 2022, è stato rilevato il blocco dei sistemi informatici di Arpac, per effetto di un grave attacco hacker avvenuto verso le ore 01.30 di notte dello stesso giorno. Per precauzione sono stati immediatamente isolati o spenti i server fisici, il sito web, i software di piattaforme informatiche e altri sistemi coinvolti. Le verifiche tecniche sono ancora in corso.

Arpac ha prontamente denunciato l’accaduto alla Polizia Postale e segnalato la violazione al Garante per la Protezione dei dati personali. Si sta lavorando al ripristino del notevolissimo patrimonio di dati e informazioni ambientali custoditi dai server dell’Agenzia, che – nonostante il pesante attacco subito – allo stato delle verifiche tecniche non appare compromesso. Arpac continua a svolgere regolarmente le proprie attività di controllo e monitoraggio mentre la pubblicazione dei dati risulta al momento limitata dal fermo al sito istituzionale. Con la collaborazione della Regione Campania, tuttavia, sono state già attivate soluzioni alternative per la comunicazione dei dati del monitoraggio delle acque di balneazione e della qualità dell’aria, particolarmente sensibili per il pubblico in questo periodo dell’anno.

«Siamo stati colpiti da un’azione aggressiva, da parte di pirati informatici, che avrebbe potuto pregiudicare l’intero funzionamento dell’Agenzia ambientale, avendo coinvolto sia la direzione regionale che i dipartimenti provinciali», dichiara il direttore generale Arpac Stefano Sorvino. «Tuttavia, grazie alle misure organizzative di prevenzione adottate, l’ente è stato in grado di limitare i danni e continua a garantire, anche in questi impegnativi giorni di agosto, le proprie attività tecniche a tutela delle matrici ambientali e della salute in Campania, attentate da questa incivile azione di pirateria informatica. Ci auguriamo che le indagini degli organi competenti facciano chiarezza, rispetto a questo attacco che sembra inserirsi in un ampio contesto di cyber-crime globale che in questo periodo sta prendendo più volte di mira enti, istituzioni e altri soggetti, anche privati».

Arpac continua a operare regolarmente il monitoraggio delle acque di balneazione e a comunicare immediatamente agli enti territoriali le eventuali criticità, oltre a svolgere tutte le altre attività tecniche di competenza. I dati del monitoraggio sono disponibili sul “Portale Acque” del Ministero della Salute (www.portaleaque.salute.gov.it) e inoltre si stanno pubblicando gli esiti settimanali salienti sul sito della Regione Campania, all’indirizzo https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa (oltre che sul profilo Twitter dell’Agenzia). Allo stesso indirizzo del sito della Regione, si stanno provvisoriamente pubblicando altri dati significativi, ad esempio inerenti alla qualità dell’aria, anche se in maniera parziale. Sebbene risultino al momento difficoltà nell’accesso ai dati delle oltre quaranta stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria, non risulta intaccato il funzionamento delle centraline e dunque il set di informazioni elaborato quotidianamente, mentre i laboratori dell’Agenzia svolgono regolarmente le loro funzioni analitiche. Per le comunicazioni ad Arpac si possono al momento, in attesa del pieno ripristino degli strumenti informatici ordinari, utilizzare i recapiti telefonici ed email qui sotto riportati. Ci si scusa con la cittadinanza per gli involontari disagi determinati dall’evento.