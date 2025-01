Tragedia ad Avellino: anziana colta da malore e muore in Piazza Aldo Moro

Dramma in pieno centro ad Avellino: una donna anziana ha perso la vita dopo essere stata colta da un malore mentre camminava in Piazza Aldo Moro, proprio davanti al Tribunale cittadino. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando la signora, per cause ancora da accertare, si è improvvisamente accasciata a terra, suscitando immediatamente l’allarme tra i passanti.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, con i sanitari della Misericordia di Avellino che hanno provato a rianimarla, purtroppo ogni tentativo si è rivelato inutile. La donna è deceduta sul posto, lasciando un’intera comunità sconvolta.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno cercato di mantenere l’ordine mentre i soccorritori prestavano le cure necessarie. Il malore che ha colpito l’anziana signora non le ha dato scampo, causando dolore e sgomento tra chi ha assistito alla scena. La tragica morte ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della città, che ha visto una giornata di ordinaria routine trasformarsi in un momento di grande sofferenza collettiva.

I dettagli sulle cause precise del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma la notizia ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando una grande commozione tra i cittadini.