Terremoto questa mattina alle 6,40 nell’area Striano, Palma Campania e area nolana. I dettagli

Striano (NA) – 14 febbraio 2025. “ Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 06:40 nell’area compresa tra Striano, Palma Campania, Lauro e la zona nolana. L’epicentro è stato localizzato a circa 1 km a nord-ovest di Striano (NA), con una di 2,5 km e una magnitudo di 2.5 sulla scala Richter.

Il sisma è stato percepito distintamente dalla popolazione locale, soprattutto nei piani alti degli edifici, causando preoccupazione ma, fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Numerosi cittadini hanno segnalato la scossa sui social media. Le autorità locali e la Protezione Civile sono immediatamente intervenute per monitorare la situazione e rassicurare la popolazione. Si raccomanda comunque prudenza e di seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza personale.

L’evento sismico rientra geologica dell’area, che storicamente ha registrato episodi simili di bassa magnitudo.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel corso della giornata in base ai rilievi degli esperti e alle informazioni della Protezione Civile.