SPERONE. Sequestrata area dietro al Cimitero per Smaltimento Illegale di Rifiuti

I carabinieri forestali del nucleo di Monteforte Irpino hanno sequestrato un’area situata dietro il cimitero di Sperone a causa della presenza di rifiuti di vario genere. L’intervento è avvenuto dopo lo scarico abusivo di materiali nell’area.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno rilevato una significativa quantità di materiali di risulta, tra cui numerosi sampietrini e vari oggetti, abbandonati in modo irregolare. La natura eterogenea dei rifiuti rinvenuti suggerisce un uso indiscriminato dell’area come discarica abusiva.

Il sequestro penale dell’area è stato disposto per impedire ulteriori attività di smaltimento illecito e per avviare le indagini necessarie a identificare i responsabili di tali atti. Le autorità competenti stanno lavorando per valutare l’entità dell’inquinamento e pianificare le operazioni di bonifica necessarie per ripristinare la sicurezza e la salubrità dell’area.

Questo episodio mette in luce ancora una volta l’importanza della vigilanza ambientale e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti e preservare il territorio.