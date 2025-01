Sirignano: albero cade su un’auto in sosta, nessun ferito grazie alla buona sorte. Video

Il forte vento che ha investito in questi giorni il territorio baianese ha causato danni significativi, tra cui un episodio che poteva trasformarsi in tragedia. A Sirignano, un grosso albero della villetta comunale adiacente al municipio è caduto, schiantandosi su un’auto parcheggiata lungo la strada.

Fortunatamente, nessuno era presente all’interno del veicolo al momento dell’incidente e non c’erano pedoni nelle vicinanze. La buona sorte ha dunque evitato il peggio in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le autorità locali sono immediatamente intervenute per mettere in sicurezza l’area e avviare le operazioni di rimozione dell’albero, verificando al contempo che non vi fossero ulteriori situazioni di rischio.

Questo episodio mette in evidenza i pericoli legati agli eventi atmosferici estremi e l’importanza di monitorare le condizioni delle aree pubbliche per prevenire incidenti simili in futuro.