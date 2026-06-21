Sarno, rinvenute due carcasse di auto in un terreno: indagano i Carabinieri

SARNO (SA) – Macabro ritrovamento nella mattinata di oggi in via Muti D’Arci, a Sarno, dove sono state rinvenute due carcasse di automobili abbandonate in un’area rurale. A segnalare la presenza dei veicoli è stato il Dirigente Nazionale della Guardia Agroforestale Italiana ETS, intervenuto sul posto per un sopralluogo.

Le due vetture, prive di numerose componenti e in evidente stato di abbandono, sono state trovate adagiate su un fianco tra la vegetazione, all’interno di un terreno situato nelle campagne della zona. Le condizioni dei mezzi fanno ipotizzare che possano essere stati smontati o abbandonati da tempo, ma saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta provenienza e le circostanze del loro ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Stazione dei Carabinieri di Sarno, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le verifiche necessarie per identificare i veicoli attraverso i numeri di telaio e accertare eventuali collegamenti con furti denunciati o altre attività illecite.

L’area è stata posta sotto osservazione mentre proseguono le indagini per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili dell’abbandono. Il fenomeno delle carcasse di auto lasciate nelle campagne rappresenta non solo un problema di degrado ambientale, ma anche un potenziale rischio per il territorio e per la sicurezza pubblica.

La Guardia Agroforestale Italiana ETS ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella segnalazione di situazioni sospette, al fine di contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e tutelare l’ambiente.