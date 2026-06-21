Baiano, Antonio Napolitano riceve la Prima Comunione: un giorno di fede e di gioia per tutta la famiglia

BAIANO – Una giornata speciale, vissuta tra emozione, fede e affetto familiare, per Antonio Napolitano, che ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione, una tappa importante nel suo percorso cristiano e umano.

Circondato dall’amore dei suoi familiari e degli amici più cari, Antonio ha vissuto un momento che resterà impresso nei ricordi di tutta la famiglia, segnando l’incontro con Gesù in un giorno ricco di significato e spiritualità.

A lui giunge il messaggio pieno di tenerezza dei genitori Stefano e Mena:

“Vederti oggi, così cresciuto e consapevole, riempie il nostro cuore di gioia. Che Gesù sia sempre il tuo amico e la tua guida. Ricorda che ti amiamo immensamente, oggi e sempre.”

Parole semplici ma profonde, che racchiudono l’amore di una famiglia orgogliosa di accompagnare Antonio in questo importante passo della sua vita.

Ad Antonio gli auguri più sinceri affinché la luce di questo giorno possa guidarlo sempre nel suo cammino, con serenità, bontà e fede.

Auguri di cuore per la tua Prima Comunione, Antonio!