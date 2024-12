San Paolo Bel Sito: furti di armi. carabinieri arrestano 29enne

Durante una pattuglia notturna volta a contrastare i reati predatori, in particolare i furti in abitazione, i Carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito hanno tratto in arresto un 29enne residente a Palma Campania.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due pistole semiautomatiche e 37 cartucce calibro 7,65.

L’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni e trasferito in carcere. Sono attualmente in corso gli accertamenti per identificare i proprietari delle armi, alcune delle quali risultano rubate di recente, e verificare eventuali collegamenti con specifici furti.