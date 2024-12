L’I.C.S. “Mons. P. Guerriero” di Avella celebra il Natale con tre giorni di arte, musica e condivisione

Fa parte della tradizione: in ogni comunità non può mancare un momento di festa in cui la musica, la danza, la poesia e l’arte siano protagoniste del Natale. Che sia un repertorio colto, tradizionale o moderno arricchito dal classico e immancabile mercatino, non importa: la comunità si ritrova per fare festa e continuare a gioire… e la Scuola è comunità, una straordinaria comunità educante! L’ I.C.S.” Mons. P. Guerriero” di Avella è lieto di partecipare i tre giorni dedicati al Natale, uno tra i momenti più semplici e sinceri che vive profondamente la Solennità. Dal 18 al 20 dicembre gli Alunni, il Personale Docente e ATA, il D.S prof. Andrea Amoroso augureranno a tutta la comunità scolastica un Natale sereno ed un nuovo anno pieno di stimoli e di rinnovate energie, con l’obiettivo di costruire insieme un ambiente sempre più favorevole alla condivisione e alla crescita educativa di tutti. Non mancate!