San Giorgio a Cremano: eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, presso la sua abitazione, un 43enne di Torre del Greco, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione e ad una multa di 22 mila euro per resistenza a Pubblico Ufficiale e reati in materia di stupefacenti, commessi a Laterina e a La Spezia tra il 2019 e il 2020.