Nola, forte vento durante i preparativi della Festa dei Gigli: cede un obelisco, nessun ferito

NOLA – Attimi di apprensione nel corso dei preparativi della tradizionale Festa dei Gigli, dove una delle strutture lignee destinate alla manifestazione è improvvisamente crollata durante le operazioni di allestimento.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio, mentre erano in corso le attività di montaggio dell’obelisco. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il cedimento sarebbero state le forti raffiche di vento che hanno interessato l’area, rendendo particolarmente difficili le operazioni di posizionamento della struttura.

L’imponente costruzione, sostenuta durante le manovre dagli addetti ai lavori, avrebbe perso stabilità fino a cadere al suolo. Le immagini dell’accaduto sono rapidamente circolate sui social, suscitando preoccupazione tra cittadini e appassionati della storica festa nolana.

Fortunatamente non si registrano feriti. Nessuna persona è stata coinvolta nel crollo e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari.

Dopo i momenti iniziali di tensione, i componenti della paranza e i volontari presenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a riprendere le attività organizzative.

L’episodio, conclusosi senza conseguenze per le persone, richiama comunque l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza durante tutte le fasi di preparazione di una manifestazione che ogni anno richiama migliaia di persone e rappresenta uno dei simboli più importanti della tradizione culturale campana.