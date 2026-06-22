Mugnano: 60 anni di Felicia Acierno

Cara Mamma, oggi festeggiamo un traguardo speciale: i tuoi 60 anni.

Sessant’anni di amore, forza, dedizione e sorrisi che hanno reso la nostra famiglia ciò che è oggi. Sei il cuore della nostra casa, il punto di riferimento nei momenti difficili e la persona con cui condividere le gioie più belle.

Ti auguriamo che questo compleanno sia solo l’inizio di una nuova stagione ricca di serenità, salute, soddisfazioni e tanti momenti felici da vivere insieme alle persone che ti vogliono bene.

Grazie per tutto quello che fai ogni giorno, per il tuo amore infinito e per l’esempio che ci dai.

Con immenso affetto e gratitudine,

Le tue figlie , tuo marito e tua mamma.