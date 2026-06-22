“I misteri del Chimico dei Fantasmi” dello scrittore Biazzo, ad Avellino letteraria

Sarà lo scrittore, Salvatore Biazzo, sabato 27 giugno alle 18, presso villa Amendola, a chiudere la prima parte degli incontri di Avellino letteraria prima della pausa estiva, con il libro: “I misteri del Chimico dei Fantasmi”. Un romanzo storico che riporta alla luce la figura di Oscar D’Agostino, diversamente dimenticata dalla grande storiografia ufficiale. L’opera unisce fatti reali e intrighi di potere, esplorando il ruolo cruciale ma dimenticato dello scienziato nelle prime ricerche sulla fissione nucleare. Ad introdurre la serata, Annamaria Picillo, direttore artistico dell’evento. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Avellino, Nello Pizza, interverranno Antonio Felice Caputo, presidente del CdA Asmel – Asmenet, Clelia Gambino, vicepresidente del CdA della Cooperativa Agricola “Le Otto Terre”, e Edgardo Pesiri, presidente dell’APS Carlo Gesualdo. Partecipa con l’autore, Massimo Montanile, scrittore ed esperto di digital & cybersecurity. Dolci note e momenti emozionanti con il Duo BassaVoce. Coordina l’evento la giornalista, Daniela Apuzza.