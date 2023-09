NAPOLI. Piazza Bellini: trovato in possesso di droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne di origine ghanese.

Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo stazionare in piazza Bellini.

Gli operatori, a seguito del controllo, lo hanno trovato in possesso di 3 involucri di marijuana del peso di 13 grammi circa, 12 involucri di hashish del peso di 30grammi circa, 5 involucri di cocaina del peso di 1 grammo circa, di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri, di 110 euro e di un telefono cellulare.

Ancora, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, in corso Amedeo di Savoia, dove hanno rinvenuto diverse stecche di hashish del peso di 50 grammi circa, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto il prevenuto, un 20enne ghanese, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti nonché denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Non