NAPOLI. Mergellina: sorpreso con un coltello. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Mergellina hanno notato due persone a bordo di uno scooter che procedeva a forte velocità in direzione di via Posillipo.

I poliziotti li hanno raggiunti e controllati trovando il passeggero in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 21 cm e di una stecca di hashish.

L’uomo, un 22enne di Giugliano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

