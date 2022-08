NAPOLI. I Controlli alla “movida”, in città.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e del Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia, ai Quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori nelle vie Chiaia, Riviera di Chiaia, dei Mille, nelle piazze Vittoria, Amendola, San Pasquale a Chiaia, in Galleria Umberto I e in corso Vittorio Emanuele, hanno identificato 37 persone, di cui 2 con precedenti di polizia, e controllato 23 veicoli.

Mentre ai Quartieri Spagnoli, in via Toledo e in piazza Trieste e Trento gli agenti hanno identificato 43 persone, controllato 3 esercizi commerciali, contestato 11 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso 10 veicoli in divieto di sosta.

Inoltre, i poliziotti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro, Muzii, Fanzago, e nelle vie Giordano, Scarlatti, Falcone e Stanzione hanno identificato 42 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, contestato 2 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta con contestuale rimozione dei veicoli, e controllato 3 esercizi commerciali che sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, irregolarità su canna fumaria e inosservanza delle disposizioni sulla raccolta differenziata.