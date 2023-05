NAPOLI Controlli “movida” alla Riviera di Chiaia

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli hanno effettuato controlli a Chiaia.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 68 persone, controllato 8 veicoli e denunciato tre napoletani con precedenti di polizia poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo notificando loro, altresì, un ordine di allontanamento; due di essi sono stati anche denunciati per inosservanza degli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposti.

Inoltre, hanno controllato 8 locali commerciali contestando 4 sanzioni amministrative per mancata emissione di scontrini fiscali; infine, hanno contestato 19 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e guida senza casco protettivo.