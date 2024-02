NAPOLI. Centro storico: rapina una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne.

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Benedetto Croce, hanno visto un soggetto che, dopo aver strattonato una donna, le ha sottratto il cellulare per poi tentare di darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso dello smartphone della donna e di un altro cellulare, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, il 34enne di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali, nonché denunciato per ricettazione; infine, il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.