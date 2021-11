Misura cautelare della custodia in Istituto penale minorile, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di un 17enne

Nel corso del pomeriggio di ieri, i militari della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in Istituto penale minorile, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 17enne, gravemente indiziato in ordine al reato di tentata rapina.

L’attività di indagine, condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli, è scaturita a seguito delle denunce presentate dalle vittime di tre diverse tentate rapine di autovetture, compiute nella notte del 19 settembre 2021, ad opera del medesimo presunto autore nonché di altri tre complici allo stato in corso di identificazione.

Le indagini hanno messo in luce il modus operandi adottato dagli indagati, i quali, armati di pistola, approfittando del buio e dell’ora tarda, avevano avvicinato gli automobilisti all’atto di rincasare presso l’abitazione o mentre erano in sosta a bordo strada, costringendoli a scendere dai veicoli. Solo la reazione opposta dalle vittime, e, in un caso, il mancato avviamento del veicolo, non aveva consentito di portare a termine le rapine, commesse in rapida sequenza nella stessa notte, in un’area ricadente nel territorio comunale di Trecase.

Partendo dalle descrizioni fornite dalle vittime e da una serie di dati indiziari raccolti nei giorni seguenti, i Carabinieri, coordinati da questa Procura, sono riusciti a identificare uno dei presunti autori, risultato incensurato, che è stato già condotto presso il Centro di prima accoglienza di Colli Aminei.

