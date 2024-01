Miracolosa caduta: Bimba di 5 Anni dal secondo piano atterrata su Fili per Stendere

Un incredibile episodio ha sconvolto il tranquillo quartiere del centro storico in via Alessandro Volta a Caivano, dove una bimba di soli 5 anni, originaria del Burkina Faso, è sopravvissuta miracolosamente a una caduta dal secondo piano della sua abitazione. Il drammatico incidente ha coinvolto una bambina, la quale è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono in codice rosso.

La piccola, giocando sul balcone insieme alla sua sorellina di 3 anni, è precipitata dal secondo piano, ma un inaspettato colpo di fortuna ha attutito l’impatto: la caduta è stata fermata dai fili destinati a stendere la biancheria dell’appartamento al piano sottostante. Questo improvviso “ammortizzatore naturale” ha contribuito a ridurre l’intensità dell’incidente, consentendo alla bambina di sopravvivere. Attualmente, la bimba è ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Santobono, dove è stata trasportata dal servizio 118.

Le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente suggeriscono che la bambina potrebbe essersi appoggiata troppo alla ringhiera del balcone o aver utilizzato un giocattolo a forma di moto per salire più in alto. La caduta, tuttavia, è stata fermata al primo piano, minimizzando gli effetti dell’impatto al suolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri della Compagnia e della stazione di Caivano, che stanno attualmente ricostruendo la dinamica del volo della bambina. Si stanno anche verificando le circostanze circostanti, per accertare se le due bambine si trovassero da sole nell’appartamento al momento dell’incidente.

L’episodio ha suscitato un profondo senso di preoccupazione nella comunità locale, mentre familiari e autorità sperano in una pronta e completa guarigione della piccola coinvolta in questa vicenda straordinaria.