Kush, la “droga zombie”, in Sierra Leone vengono aperte anche le tombe per la sostanza ricavata da ossa umane

In Sierra Leone il presidente Julius Manda Bio ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del dilagante uso di droghe e in particolare della diffusione della droga sintetica economica e talvolta mortale, il kush. Secondo il governo, si tratta di una miscela di marijuana, tentanile e tramadolo che crea dipendenza ed è responsabile di centinaia di morti e ha causato danni psichiatrici a decine di consumatori da quando è apparsa per la prima volta in Sierra Leone circa quattro anni fa. Al momento non ci sono cifre ufficiali sul numero esatto dei decessi dovuti alla droga psicoattiva, ma un medico ha detto alla BBC che “negli ultimi mesi” centinaia di giovani sono morti per disfunzione organica causata dal kush nella capitale Freetown. Il presidente della Sierra Leone, in un drammatico discorso giovedì sera, ha descritto “gli effetti devastanti del kush sulle fondamenta del nostro Paese: i nostri giovani”. Infatti, ha definito la droga una “trappola mortale” che porta ad una “crisi esistenziale” nel Paese. Ha anche annunciato la creazione di una task force nazionale sull’abuso di sostanze sotto la supervisione di un gruppo consultivo presidenziale per attuare quella che ha definito una strategia in cinque fasi per un futuro senza droga. Ha detto che i centri saranno istituiti in ogni distretto e saranno “adeguatamente dotati di personale qualificato per fornire assistenza e sostegno ai tossicodipendenti”. Attualmente, la capitale del paese, Freetown, ospita l’unico centro di riabilitazione dalla droga funzionante del paese. La struttura da 100 posti letto è stata allestita frettolosamente all’inizio di quest’anno presso un centro di addestramento dell’esercito. Gli esperti lo hanno descritto come “più un centro di detenzione che un centro di riabilitazione” a causa della mancanza di strutture adeguate. Oltre ad occuparsi delle cure, il presidente ha affermato che le forze dell’ordine dovrebbero “interrompere la catena di approvvigionamento della droga attraverso indagini, arresti e procedimenti giudiziari”. Cos’è il Kush? Gli ingredienti esatti contenuti nel kush non sono sempre gli stessi, e nemmeno conosciuti. È una droga sintetica che combina vari elementi. Tipi simili di farmaci che creano dipendenza, noti come nyoape e mandrax, si trovano nell’Africa meridionale. Attualmente, l’uso del kush è stato registrato principalmente nei paesi dell’Africa occidentale e, oltre alla Sierra Leone, anche la Liberia e la Guinea stanno riscontrando problemi. Secondo la maggior parte dei rapporti, si tratta di una miscela a base di marijuana che può includere qualsiasi cosa, dal fentanil, al tramadolo o alla formalina, una sostanza utilizzata nell’imbalsamazione dei cadaveri, che sembra creare una forte dipendenza dal kush. La maggior parte degli utenti fuma la droga e condivide le sigarette. Ciò che è noto, tuttavia, è che la sostanza è estremamente economica, anche in aree in cui il reddito disponibile è scarso, come la Sierra Leone, dove i giovani lo utilizzano come “fuga” dalla disoccupazione, dalla povertà o da altri infortuni e problemi. Il ministro per la pianificazione e lo sviluppo economico della Sierra Leone, Kenyeh Barlai, ha dichiarato alla DW che le indagini locali hanno stabilito che il kush è “la sostanza più economica sul mercato”. Gli esperti di salute mentale affermano che l’uso di Kush può portare a danni permanenti al cervello e ad azioni suicide. Un esperto di salute mentale e capo dell’ospedale psichiatrico della Sierra Leone, il Dr. Abdul Jaloh ha affermato che nel 2023 i casi di abuso di droga sono aumentati dal 2% al 40% in due anni. Secondo l’Ospedale Psichiatrico della Sierra Leone, tra il 2020 e il 2023, le importazioni legate al kush sono aumentate di quasi il 4.000% arrivando a 1.865. Si dice che la formalina, uno dei tanti ingredienti del farmaco, provenga dall’esumazione di cadaveri dai cimiteri e dalla frantumazione delle ossa in polvere, anche se ciò non è stato scientificamente provato. Le ossa umane, quando frantumate, contengono tracce di zolfo, che potenziano l’effetto del farmaco che ha portato allo sviluppo di misure di sicurezza nei cimiteri per impedire ai tossicodipendenti di riesumare gli scheletri dalle tombe. Le autorità municipali di Freetown all’inizio di questo mese hanno detto che avrebbero schierato pattuglie notturne della polizia per proteggere i cimiteri a seguito di un’ondata di furti di tombe che comportavano la rimozione di ossa dai cadaveri. Questo è uno dei motivi per cui Solomon Moses Shogbadi, direttore di Amnesty International in Sierra Leone, vuole contrastare il traffico di droga. Gruppi composti per lo più da giovani uomini seduti agli angoli delle strade con gli arti gonfi per l’abuso di kush sono uno spettacolo comune in Sierra Leone. I suoi utenti sono ben consapevoli dei suoi pericoli. Le stime variano, ma migliaia di persone sono state ricoverate in ospedale e decine di persone muoiono ogni settimana per cause legate al kush. Intanto la Caritas di Freetown in Sierra Leone, ha lanciato un appello alle istituzioni: “Un’azione immediata” per far fronte alla diffusione tra i giovani del kush. “Il diffuso uso di questa sostanza sta provocando gravi problemi mentali e sociali, specie in relazione con la disoccupazione e la grave crisi economica” afferma nel suo comunicato Caritas Freetown. “Caritas Freetown lancia un accorato appello al governo affinché agisca immediatamente dichiarando un’emergenza sanitaria e stanziando risorse per combattere questa crisi, salvaguardando in ultima analisi i giovani della nazione”. La Caritas aggiunge che “oltre a dichiarare l’emergenza sanitaria, è fondamentale investire in programmi di prevenzione e riabilitazione. Ciò include la creazione di strutture di trattamento accessibili e convenienti, il lancio di campagne globali di sensibilizzazione del pubblico e l’attuazione di iniziative educative volte a informare i giovani sui pericoli associati al consumo di kush”.