Isola d’Ischia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato la stanza di un appartamento in uso ad un uomo a Forio d’Ischia dove hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, 20 panetti di hashish e 2 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 2,6 kg, 2 bilancini di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e 10270 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 18enne isolano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.