Incidente Mortale a Guardia Lombardi: Muore 48enne alla Guida di un SUV in Via Roma

Nella tarda serata di ieri, a Guardia Lombardi (AV), in via Roma, si è verificato un tragico incidente stradale autonomo che ha causato la morte di un uomo di 48 anni. La vittima, originaria della Repubblica Dominicana e residente a Guardia Lombardi, era alla guida di un SUV. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha urtato alcune auto parcheggiate a bordo strada per poi ribaltarsi. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Morra De Sanctis e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata traslata all’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.