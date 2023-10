Giovane di Cervinara arrestato per Maltrattamenti all’Anziana Madre: aggravate le Misure Cautelari

In una dolorosa vicenda che ha scosso la comunità di Cervinara, un giovane è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della sua anziana madre. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del locale Commissariato di Polizia in seguito all’ordinanza di revoca del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la madre, con la contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Questo provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, a causa delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte inizialmente.

Le autorità hanno riferito che il giovane aveva infranto il divieto di avvicinamento recandosi presso il domicilio della madre, dove aveva compiuto atti violenti. Dopo aver minacciato di incendiare l’abitazione, il giovane aveva sferrato un calcio alla porta d’ingresso. Questi eventi hanno scatenato un’indagine dettagliata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino.

Le autorità locali e gli investigatori hanno agito con prontezza ed efficienza, garantendo la sicurezza dell’anziana madre e mettendo fine a questa situazione di pericolo. La comunità di Cervinara si è stretta intorno alla vittima, dimostrando solidarietà e supporto nei confronti di coloro che subiscono violenze domestiche.

Questo tragico episodio pone l’attenzione sulla necessità di una maggiore consapevolezza delle questioni legate alla violenza domestica e al sostegno alle vittime. Le autorità giudiziarie continuano a monitorare attentamente la situazione e a prendere provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza e il benessere della madre coinvolta in questo caso.