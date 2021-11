Germania. Record di contagi: 50.196 in un giorno

È la prima volta che la Germania supera i 50.000 casi giornalieri dall’inizio della pandemia, e arriva mentre i contagi e i decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni.

La Baviera torna a dichiarare lo stato di emergenza “a partire dall’11 novembre a causa della preoccupante situazione dell’epidemia covid-19”: lo ha annunciato la cancelleria bavarese a Monaco.

L’ultima volta lo stato di emergenza era stato dichiarato in Baviera lo scorso dicembre 2020 e sospeso il 4 giugno scorso. La dichiarazione di emergenza permette un modo di procedere coordinato in caso di catastrofe tra autorità e servizi. L’occupazione dei posti letto sta salendo a grande velocità “in particolare i posti in terapia intensiva occupati da pazienti covid”, si dice nel comunicato della cancelleria bavarese. (ANSA)

