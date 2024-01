Furto con scasso ad Avella in via Nazionale: Banda di 4 malviventi in azione

Nella notte del 23 gennaio, intorno alle 4, un noto locale di via Nazionale delle Puglie, ad Avella, è stato teatro di un audace furto con scasso. Una banda composta da quattro individui, tutti con il volto coperto, ha abbattuto la porta d’ingresso del locale, prendendo di mira la cassa.

L’azione criminale è stata bruscamente interrotta dall’attivazione dell’impianto di allarme, che ha attirato l’attenzione di operai impegnati già a lavoro nei locali interrati. Nonostante la prontezza dell’allarme, i malviventi sono riusciti a compiere la loro operazione in pochi secondi, causando tuttavia danni significativi al locale.

La fuga della banda è stata effettuata a bordo di un’automobile di marca Volkswagen, abbandonando nel piazzale la cassa precedentemente rubata. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato l’intera sequenza di eventi, fornendo alle forze dell’ordine preziosi indizi per l’identificazione dei responsabili.

Al momento, le indagini sono in corso, e le autorità stanno analizzando attentamente le registrazioni per individuare i malviventi e portarli di fronte alla giustizia. L’incidente ha lasciato la comunità locale preoccupata e in attesa di sviluppi nelle attività investigative in corso.