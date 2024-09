Fuorigrotta: ruba un cellulare su un autobus di linea. Bloccato dalla Polizia di Stato subito dopo il furto.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giambattista Marino, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato di essere stato appena derubato del proprio telefono cellulare mentre si trovava a bordo di un autobus di linea riuscendo a localizzare il dispositivo, subito dopo, con il telefono del padre.

I poliziotti, grazie alle informazioni fornite, si sono posti immediatamente alla ricerca dell’autore del reato che è stato rintracciato, in brevissimo tempo, alla fermata di un altro autobus dove è stato bloccato e trovato in possesso del telefono sottratto poco prima.

Per tale motivo, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con destrezza.