CIMITILE: Pasquetta per il detenuto ai domiciliari. Evade per una bibita al bar, arrestato dai Carabinieri

Pasquetta è giorno di festa per tutti! Rosso sul calendario anche per chi affronta beghe giudiziarie.

Lo è anche per chi è ai domiciliari, sebbene la festività non consenta loro di ottenere permessi extra o di adottare decisioni del tutto arbitrarie.

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno spuntato sull’ordine di servizio il controllo ad un 60enne, sottoposto alla detenzione in casa. E’ sera ed è nella sua abitazione.

Tutto nella norma.

Dopo un’ora circa, gli stessi militari notano la bicicletta del 60enne all’esterno di un bar di Cimitile.

Dentro, l’uomo è poggiato al bancone e sta sorseggiando una bevanda alcolica.

E’ festa, dice ai Carabinieri, vuole solo bere qualcosa.

Il bicchiere rimarrà mezzo vuoto (o mezzo pieno per gli ottimisti…), il 60enne finirà in manette per evasione.

Ri-sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.