Bimba di tre anni scompare dal giardino di casa: trovata morta nel canale

Tragedia questo pomeriggio a Stanghella (Padova) dove unabambina di tre anni, Affane Yakout, di origine marocchina, è stata ritrovata morta annegata in un canale d’irrigazione parallelo al fiume Gorzone. La famiglia che vive a Mestre si era recata a far visita ad amici. La piccola stava giocando con i cuginetti. Il cancello dell’abitazione era stato lasciato aperto per sbaglio. I genitori ne avevano subito denunciato la scomparsa e subito erano partite le ricerche di Carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile. Il ritrovamento a due ore circa dalla scomparsa intorno alle 20.

adsense – Responsive – Post Articolo