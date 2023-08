Aereo in volo si schianta improvvisamente in mezzo all’autostrada: il video ripreso da una dashcam

L’episodio è avvenuto il 17 agosto 2023 quando il jet che stava per atterrare si è schiantato contro un’autostrada vicino a Elmina, Shah Alam causando la morte di tutte le otto persone a bordo, inclusi due membri dell’equipaggio e sei passeggeri. Secondo la polizia locale, sarebbero rimasti uccisi anche il conducente di un’auto e un motociclista. L’amministratore delegato di CAAM Datuk, il capitano Norazman Mahmud, ha dichiarato che l’aereo è un velivolo leggero, un un jet bimotore Beechcraft Model 390 (Premier 1) con il numero di registrazione N28JV, che si stava avvicinando per atterrare all’aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah di Kuala Lumpur quando si è schiantato improvvisamente sull’autostrada. L’aereo operato da Jetvalet Sdn Bhd è partito dall’aeroporto internazionale di Langkawi alle 14:08 ed era diretto all’aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Il primo contatto effettuato dall’aereo con la Torre di controllo del traffico aereo di Subang è stato alle 14:47 e l’autorizzazione all’atterraggio è stata data alle 14:48. Il ministro dei trasporti Anthony Loke ha dichiarato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che la ricerca della scatola nera è stata condotta dall’Ufficio investigativo sugli incidenti aerei, che esaminerà il dispositivo una volta trovato per stabilire la causa dell’incidente.