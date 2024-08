Baiano. La Festa di Santo Stefano: Una Serata di Successo e Devozione. Video

Ieri sera si è conclusa con grande successo la tradizionale festa di Santo Stefano a Baiano. Il culmine della serata è stato il concerto di Sal Da Vinci, che ha attirato una folla numerosa, riempiendo la piazza in ogni angolo disponibile. L’atmosfera era carica di energia e allegria, con i partecipanti che cantavano e ballavano al ritmo delle canzoni dell’amato artista napoletano.

L’evento ha rappresentato una grande soddisfazione per il Comitato Festa, che ha visto ripagati tutti gli sforzi e il duro lavoro dedicati alla realizzazione di questa manifestazione. La pianificazione accurata e l’impegno instancabile dei membri del comitato sono stati determinanti per il successo della festa, garantendo una serata indimenticabile per tutti i presenti.

Non solo il concerto ha registrato un’enorme partecipazione, ma anche la processione del Santo ha visto una folta presenza di fedeli. La processione, momento centrale delle celebrazioni, è stata seguita con devozione da numerosi abitanti del paese e dei dintorni. I partecipanti hanno accompagnato la statua di Santo Stefano lungo le strade del paese, in un’atmosfera di intensa spiritualità e comunità.

Un altro momento significativo è stato quello dei “battenti”, che ha visto un’adesione non meno imponente. Questa tradizionale manifestazione di fede ha coinvolto numerosi devoti, che hanno sfilato in preghiera, esprimendo la loro devozione al Santo patrono attraverso gesti di penitenza e preghiera.

La festa di Santo Stefano a Baiano si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione, fede e intrattenimento in un mix perfetto. L’evento ha saputo rinnovare l’identità culturale del paese, rafforzando i legami comunitari e offrendo momenti di gioia e riflessione a tutti i partecipanti. Con una partecipazione così massiccia e sentita, l’edizione di quest’anno rimarrà certamente nella memoria di tutti come una delle più riuscite e partecipate di sempre.

(Andrea Salvatore Guerriero)