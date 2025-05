BAIANO. Errata pubblicazione immagine: le scuse della redazione

In merito alle comunicazioni pubblicate nel pomeriggio odierno relative al controllo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano su un pullman destinato a una gita scolastica, la redazione desidera porgere le proprie scuse alla società “Autoservizi Acierno”, in quanto, per un errore materiale, è stata pubblicata per alcuni minuti una foto di un proprio mezzo del tutto estranea alla vicenda.

L’errore è stato immediatamente corretto non appena rilevato, sostituendo l’immagine con un contenuto adeguato e pertinente.

Ci scusiamo con la società coinvolta nell’equivoco, ribadendo che si è trattato di un errore del tutto involontario, privo di qualsiasi intento lesivo nei suoi confronti.