Terzigno, disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale: intervento nella notte del 23 giugno

TERZIGNO (NA) – Il Comune di Terzigno informa la cittadinanza che nella serata di martedì 23 giugno 2026, a partire dalle ore 23:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida sull’intero territorio comunale.
L’operazione rientra nelle attività programmate dall’amministrazione comunale per il contenimento della proliferazione di insetti, in particolare durante il periodo estivo, e sarà eseguita da personale specializzato mediante l’utilizzo di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute.
Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza dei cittadini, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici ma importanti precauzioni.
In particolare si raccomanda di:
- non lasciare all’aperto alimenti, biancheria e indumenti;
- tenere chiuse porte, finestre e balconi durante il trattamento e nelle ore immediatamente successive;
- mettere al riparo animali domestici e da compagnia;
- evitare di sostare all’esterno durante l’intervento;
- lavare accuratamente frutta e verdura provenienti da orti situati nel centro abitato prima del consumo.
L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita tutti a rispettare le indicazioni fornite, fondamentali per garantire l’efficacia dell’intervento e la tutela della salute pubblica.
L’azione di disinfestazione rappresenta un importante strumento di prevenzione e controllo degli insetti infestanti, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità.