Collaborazione Proficua tra CISL FP Irpinia Sannio e ASL AV per la Rideterminazione del Fondo Trattamento Accessorio

La CISL FP Irpinia Sannio esprime gratitudine nei confronti della Direzione Generale dell’ASL AV in seguito alla recente delibera riguardante la rideterminazione del fondo trattamento accessorio del comparto. In particolare, il ringraziamento è rivolto al Dr. Mario Ferrante e ai servizi amministrativi competenti per l’impegno profuso nell’ottenere una rideterminazione corretta del fondo, fondamentale per il proseguo della contrattazione di secondo livello.

Il risultato ottenuto è frutto di una collaborazione attiva e costruttiva tra la CISL FP Irpinia Sannio e la direzione strategica dell’ASL AV. Un riconoscimento speciale va al dirigente sindacale Grasso Filippo, componente del tavolo tecnico, che ha analiticamente evidenziato le principali criticità riscontrate nella costituzione del fondo negli anni precedenti. È importante sottolineare che tali criticità non sono da attribuire all’attuale management aziendale.

La cooperazione tra l’organizzazione sindacale e la direzione strategica ha permesso di individuare e affrontare le sfide presenti nel sistema di trattamento accessorio, garantendo una rideterminazione che risponde in modo adeguato alle esigenze del comparto. La volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per il bene comune e il progresso della contrattazione di secondo livello ha portato a risultati concreti.

La CISL FP Irpinia Sannio riconosce l’importanza di una gestione trasparente e partecipativa, fattori che contribuiscono al rafforzamento delle relazioni tra organizzazioni sindacali e aziende. La collaborazione proficua con l’ASL AV dimostra che, attraverso il dialogo e la comprensione reciproca, è possibile raggiungere obiettivi condivisi e migliorare le condizioni lavorative per tutti i dipendenti del comparto.

Questo successo costituisce un esempio di come la collaborazione costruttiva tra le parti interessate possa portare a risultati tangibili e positivi per l’intera comunità lavorativa. La CISL FP Irpinia Sannio guarda al futuro con fiducia, consapevole che la volontà di dialogo e la determinazione a risolvere le questioni aperte sono fondamentali per il benessere e la prosperità di tutti i lavoratori del comparto.